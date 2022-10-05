adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 29°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
26 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.583 ₪ 3.500 ₪
Иерусалим:
18 - 29°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
26 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    Возле Шхема задержан терррист, причастный к обстрелу автобуса и такси в Самарии

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Пресс-служба ЦАХАЛа     Изъятая винтовка М-16
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Террорист, причастный к обстрелу автобуса и такси с израильскими номерными знаками в Самарии, был задержан во время Йом Кипура недалеко от Шхема. Это – 35-летний Салман Умран, принадлежащий к боевому крылу ХАМАСа и планировавший теракты против израильтян. Ранее он отбывал срок в израильской тюрьме.

    Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, местонахождение террориста стало известно благодаря данным, полученным сотрудниками общей службой безопасности. Дом, в котором находился Умран, в деревне Дир эль-Хатб, к юго-востоку от Шхема, был окружен военнослужащими ЦАХАЛа.

    Террорист отказался сдаться и открыл огонь. В результате стрельбы один военнослужащий был легко ранен. Силы ЦАХАЛа также использовали слезоточивые гранаты. Был ранен брат террориста, оказавшийся возле дома. Также был убит один из боевиков.

    adv_11 m_ar_1

    Палестинские источники утверждают, что в перестрелке были ранены шестеро арабов, в том числе – трое сотрудников палестинской съемочной группы; один из раненых позднее скончался.

    adv_12 incontent_1

    Затем, когда к дому подъехал бульдозер, чтобы рушить стены здания, Салман Умран сдался. При нем была винтовка М-16, она изъята. Задержанный доставлен для допроса сотрудниками общей службы безопасности.

    Согласно палестинским источникам, Умран является членом группировки "Логово львов".

    adv_13 m_ar_2

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    19:42 СМИ: зкс-глава правительства Биньямин Нетаниягу из синагоги доставлен в больницу
    19:30 После начала Йом Кипур в Бат-Яме толпа перевернула автомобиль с людьми
    18:51 Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС в собственность России
    17:24 Умер известный петербургский и израильский журналист Сергей Бавли
    16:31 В Кабуле, в мечети рядом с МВД, прогремел взрыв; есть погибшие и раненые
    15:49 В России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации
    15:22 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 224-й день войны
    14:25 ЕС согласовал новый пакет санкций: России еще больше ограничат экспорт нефти
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5