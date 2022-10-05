Возле Шхема задержан терррист, причастный к обстрелу автобуса и такси в Самарии

Террорист, причастный к обстрелу автобуса и такси с израильскими номерными знаками в Самарии, был задержан во время Йом Кипура недалеко от Шхема. Это – 35-летний Салман Умран, принадлежащий к боевому крылу ХАМАСа и планировавший теракты против израильтян. Ранее он отбывал срок в израильской тюрьме.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, местонахождение террориста стало известно благодаря данным, полученным сотрудниками общей службой безопасности. Дом, в котором находился Умран, в деревне Дир эль-Хатб, к юго-востоку от Шхема, был окружен военнослужащими ЦАХАЛа.

Террорист отказался сдаться и открыл огонь. В результате стрельбы один военнослужащий был легко ранен. Силы ЦАХАЛа также использовали слезоточивые гранаты. Был ранен брат террориста, оказавшийся возле дома. Также был убит один из боевиков.

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Палестинские источники утверждают, что в перестрелке были ранены шестеро арабов, в том числе – трое сотрудников палестинской съемочной группы; один из раненых позднее скончался.

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Затем, когда к дому подъехал бульдозер, чтобы рушить стены здания, Салман Умран сдался. При нем была винтовка М-16, она изъята. Задержанный доставлен для допроса сотрудниками общей службы безопасности.

Согласно палестинским источникам, Умран является членом группировки "Логово львов".