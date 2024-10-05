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Ближний Восток

"Аль-Араби аль-Джадид": проиранские ополченцы эвакуировали свою штаб-квартиру в Багдаде

время публикации: 05 октября 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 16:09
Проиранские ополченцы эвакуировали свою штаб-квартиру в Багдаде
AP Photo/Mohammed Ballas

Катарский канал "Аль-Араби аль-Джадид" сообщает со ссылкой на собственные источники, что проиранские ополченцы в Ираке эвакуировали свою штаб-квартиру в Багдаде, а также несколько постов вблизи сирийской границы.

По словам ополченцев, эти шаги продиктованы мерами предосторожности, поскольку не исключено, что в ближайшее время Израиль или США предпримет попытку нападения..

Ближний Восток
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