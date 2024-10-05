"Аль-Араби аль-Джадид": проиранские ополченцы эвакуировали свою штаб-квартиру в Багдаде

Катарский канал "Аль-Араби аль-Джадид" сообщает со ссылкой на собственные источники, что проиранские ополченцы в Ираке эвакуировали свою штаб-квартиру в Багдаде, а также несколько постов вблизи сирийской границы.

По словам ополченцев, эти шаги продиктованы мерами предосторожности, поскольку не исключено, что в ближайшее время Израиль или США предпримет попытку нападения..