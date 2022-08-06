ЦАХАЛ: антитеррористическая операция "На заре" продлится не менее недели

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что, по состоянию на 10:00, Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты, принадлежащие "Исламскому джихаду".

Отметим, глава пресс-службы Армии обороны Израиля Ран Кохав заявил, что антитеррористическая операция "На заре", направленная против "Исламского джихада", продлится не менее недели. При этом, операция может быть продлена или свернута раньше.

Никаких переговоров с "Исламским джихадом" о прекращении огня не ведется.

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По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, с начала антитеррористической операции "На заре" по объектам "Исламского джихада" в секторе Газы нанесено не менее 30 ударов, в результате которых уничтожено около 40 целей, в том числе 5 пусковых ракетных установок, 6 предприятий по производству вооружения, два или три склада с оружием и 6 наблюдательных пунктов.