Член политбюро ХАМАСа опроверг публикацию о назначении временного преемника Ханийи

Член политбюро ХАМАСа Иззат ар-Ришк опроверг публикацию "Аль-Арабии", в которой было названо имя нового временно исполняющего обязанности главы политбюро – Мухаммада Исмаила Даруиша.

По словам ар-Ришка, сообщения в СМИ о назначениях в руководство ХАМАСа не соответствуют действительности.

Ранее саудовский телеканал "Аль-Арабия" передал, что руководство террористической организации ХАМАС назвало имя временно исполняющего обязанности главы политбюро – Мухаммад Исмаил Даруиш ("Абу Умар Хасан").

Даруиш живет в Катаре. По версии "Аль-Арабии", он будет считаться формальным главой политбюро ХАМАСа до выборов Совета шуры, которые планируется провести в 2025 году.

Отметим, что имя Мухаммада Даруиша ранее не называлась почти никем из экспертов по Ближнему Востоку в перечне возможных кандидатов на пост "врио" главы политбюро ХАМАСа. Ожидалось, что этот пост займет Халид Машаль, который ранее многие годы возглавлял политбюро (именно его в 2017 году сменил Исмаил Ханийя, ликвидированный в Тегеране в ночь на 31 июля 2024 года). Но, по данным "Аль-Арабии", против возвращения "антииранского" Машаля на пост категорически выступил находящийся в Газе Яхья Синуар.

Ранее арабские СМИ называли пять потенциальных кандидатов на место Ханийи, помимо Машаля это были: заместитель Синуара и один из главных переговорщиков ХАМАСа Халиль аль-Хайя, первый глава политбюро Муса Абу Марзук, так называемый гендиректор движения Захир Джабарин и еще один член политбюро из Газы Низар Абу Рамадан.

Сайт tahiamasr.com пишет, что в 2021 году именно Мухаммад Исмаил Даруиш был избран главой Совета шуры, определяющего состав руководства ХАМАСа. В публикации указано, что Даруиш является членом политбюро ХАМАСа "от Ливана".

Палестинский политолог Абдель Махди Мутауа пояснил редакции tahiamasr.com, что Мухаммад Исмаил Даруиш является "самым важным финансовым чиновником и (ответственным за перевод денег из Ирана), поэтому его отношения с Ираном соответствующие, помимо того, что он из ливанских лагерей, и это также подтверждает роль Ирана". Политолог подчеркивает, что Даруиш получает должность временно, как человек, имеющий финансовое влияние.

Отметим, что с кандидатурой должен был согласиться Яхья Синуар. В ряде публикаций утверждается, что пока он такого согласия не давал.

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