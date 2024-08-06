В результате ракетного удара по авиабазе "Айн аль-Асад" в Ираке ранены военнослужащие США

Агентство Reuters

, ссылаясь на три официальных источника, сообщила, что в результате ракетной атаки на авиабазу "Айн аль-Асад" в Ираке, ранены несколько американских военнослужащих.

"Персонал базы проводит оценку ущерба", – заявил один из источников агентства.

По данным Reuters, две ракеты упали на территории авиабазы, на которой размещены американские военные.