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    Ближний Восток

    Мощное землетрясение на юге Турции, множество погибших

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    Мощное землетрясение на юге Турции, множество погибших
    AP Graphics     Мощное землетрясение на юге Турции, множество погибших
    AP Photo/Khalil Hamra     Мощное землетрясение на юге Турции, множество погибших
    AP Photo/Ghaith Alsayed

    В ночь на понедельник, 6 февраля, на юге Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 7,8, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от Газиантепа, население которого составляет около 1,7 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

    После первого мощного землетрясения последовали десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,7. Причем подземные толчки ощущались не только на юге, но также в центре и на востоке Турции.

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    Сообщается об обрушении множества домов в турецких провинциях Диярбакыр, Османийя, Кахраманмараш и Малатья, в частности в городе Шанлыурфа, а также в сирийском городе Алеппо. Землетрясение ощущалось в Ливане, Иордании и Израиле.

    В Газиантепе обрушилась историческая крепость.

    Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы.

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    По предварительным данным, в Турции и в Сирии погибли сотни людей, тысячи пострадали. По состоянию на 9:30 утра подтверждена гибель более 500 человек. Число жертв уточняется.

    Наиболее разрушительным за последние десятилетия в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесло жизни почти 900 человек.

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