"Хизбалла" взяла на себя ответственность за самый интенсивный с начала войны обстрел севера Израиля

Террористическая организация "Хизбалла" взяла на себя ответственность за интенсивный обстрел севера Израиля, заявив, что "это стало ответом на убийство замглавы политбюро ХАМАСа Салаха аль-Арури".

"Хизбалла" утверждает, что в субботу утром ее боевиками по израильской территории было выпущено 62 ракеты разных типов.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе обстрела, осуществленного с территории Ливана около 08:00, было зафиксировано не менее 40 пусков ракет. Все они упали (или были перехвачены) в районе горы Мирон. Тревога звучала в десятках населенных пунктов Верхней Галилеи и южной части Голанских высот. Спустя час обстрел повторился.

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Накануне генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла выступил с речью перед своими "соратниками", в которой подробно описал действия, предпринятые террористической организацией на границе с Израилем. Он заявил, что с начала войны "Хизбалла" провела 670 "операций" на границе.

"Мы проводили от 6 до 7 операций в день. На границе не было ни одного объекта, который бы ни подвергся ударам несколько раз. 48 блокпостов на границе были атакованы более чем по одному разу. "Хизбалла" осуществила 494 атаки, нанесла удар по техническому и разведывательному оборудованию, находящемуся возле границы вдоль границы", – заявил он.