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    Ближний Восток

    В Иране арестован по подозрению в шпионаже заместитель посла Великобритании

    время публикации: | последнее обновление:
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    Кадр из новостного сюжета, посвященного задержанию иностранных шпионов
    Иранское телевидение

    В среду, 6 июля, агентство Reuters сообщило, что Корпусом стражей исламской революции арестованы несколько иностранных граждан по подозрению в шпионаже, среди взятых под стражу заместитель посла Великобритании.

    КСИР утверждает, что задержанные брали пробы земли недалеко от места проведения ракетных испытаний.

    Издание Al-Alam пишет, что, согласно сообщению государственного телеканала, часть задержанных были арестованы, когда пытались выехать из страны с образцами почвы.

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    По информации агентства Fars, британский дипломат был арестован в пустыне Шахдад, где он под видом туристической прогулки собирал материалы. Агентство указывает, что дипломат будет выслан из страны после того, как принесет официальные извинения. По другим источникам, дипломат уже извинился, после чего был выслан.

    Согласно иранскому телевидению, один из задержанных въехал в страну в рамках научного обмена между университетами. Утверждается, что он является работником польского университета Николая Коперника, "связанного с сионистским режимом".

    В КСИР уверены, что иностранцы собирали материалы для "атомного досье" МАГАТЭ на Иран.

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    В министерстве иностранных дел Великобритании агентству Reuters заявили, что "сообщение об аресте британского дипломата в Иране является абсолютной ложью".

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