Иранский КСИР представил гиперзвуковую ракету "Фаттах", которая по заявленной скорости превосходит российский "Кинжал"

Во вторник, 6 июня, командование "Корпуса стражей исламской революции" представило новую иранскую гиперзвуковую ракету "Фаттах". На церемонии присутствовали президента Ирана Ибрагим Раиси, командующий КСИР генерал-лейтенант Хоссейн Салами, командующий военно-воздушными и военно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

В ходе церемонии было заявлено, что гиперзвуковая ракета "Фаттах" (маркировка JAFB1C005400) имеет дальность до 1400 км, способна обойти любые средства ПВО/ПРО и уничтожить их, передает иранское агентство Fars.

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Утверждается также, что ракета "Фаттах" обладает очень высокой точностью, отличается маневренностью и малозаметностью для радиолокационных систем. При этом, как заявляет КСИР, данная ракета способна развивать скорость от 13 до 15 махов (4,5-5 км в секунду). Для сравнения, российская гиперзвуковая ракета "Кинжал", по заявлениям ее создателей, имеет максимальную скорость 10-12 махов. Иранцы утверждают, что "Фаттах" превосходит по своим скоростным характеристикам не только российский, но также американский и китайский аналоги.

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29 мая командующий военно-воздушными и военно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде объявил, что в Иране прошли успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты. Тогда он пообещал, что подробности о проведенных испытаниях будут опубликованы в ближайшее время.

В ноябре 2022 года Амир-Али Хаджизаде объявлял, что в Иране разработана первая гиперзвуковая ракета. Считается, что подобные ракеты стоят на вооружении только двух армий в мире – российской и китайской; причем армия РФ многократно применяла гиперзвуковые ракеты "Кинжал" (по сути это "Искандер" в варианте "воздух-земля") для нанесения ударов по целям в Украине. В последнее время военно-техническое сотрудничество России и Ирана стало особенно тесным.

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Вскоре после выступления Хаджизаде консервативное провластное иранское издание "Джам-и Джам" вышло с главным материалом под заголовком "7 минут до Тель-Авива" на трех языках – фарси, английском и иврите. В публикации рассказывалось о разработке "Корпусом стражей исламской революции" гиперзвуковой ракеты, которая якобы способна не только долететь до Израиля, но также обойти все системы ПРО и ПВО, точно поразив намеченную цель.

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В израильских СМИ высказывалось предположение, что удар по военному заводу в Исфахане в январе этого года ставил целью помешать разработкам иранской гиперзвуковой ракеты.

Бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде находится под санкциями стран Евросоюза, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Украины и Австралии из-за "поставок БПЛА в РФ для их использования в агрессивной войне против Украины".