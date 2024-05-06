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Ближний Восток

Абу Рудейна: "Ответственность за геноцид в Рафиахе будут нести США"

время публикации: 06 мая 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 14:53
Абу Рудейна: "Ответственность за геноцид в Рафиахе будут нести США"
Flash90

Пресс-секретарь председателя Палестинской администрации Набиль Абу Рудейна заявил, что ответственность за операцию израильской армии в Рафиахе будут нести США, и призвал американскую администрацию сделать все для предотвращения этой операции.

По его словам, ввод израильских войск в Рафиах станет актом геноцида, а США сделали его возможным, предоставив "оккупантам" финансовую и военную помощь, и кроме того, торпедируя на международной арене попытки создать палестинское государство.

"Вторжение в Рафиах означает геноцид, резню 1,5 миллиона палестинцев, их изгнание с родной земли. Американская администрация должна заставить оккупантов понести ответственность перед международным сообществом, пока еще не поздно", – заявил представитель ПА.

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