Абу Рудейна: "Ответственность за геноцид в Рафиахе будут нести США"

Пресс-секретарь председателя Палестинской администрации Набиль Абу Рудейна заявил, что ответственность за операцию израильской армии в Рафиахе будут нести США, и призвал американскую администрацию сделать все для предотвращения этой операции.

По его словам, ввод израильских войск в Рафиах станет актом геноцида, а США сделали его возможным, предоставив "оккупантам" финансовую и военную помощь, и кроме того, торпедируя на международной арене попытки создать палестинское государство.

"Вторжение в Рафиах означает геноцид, резню 1,5 миллиона палестинцев, их изгнание с родной земли. Американская администрация должна заставить оккупантов понести ответственность перед международным сообществом, пока еще не поздно", – заявил представитель ПА.