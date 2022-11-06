КСИР объявил об успешных испытаниях ракеты-носителя Ghaem 100

"Корпус стражей исламской революции" (КСИР) объявил о проведении в субботу, 5 ноября, успешных испытаний ракеты-носителя Ghaem 100, передает агентство Tasnim.

Речь идет о созданной в Иране первой трехступенчатой ракете-носителе, способной выводить спутники массой до 80 кг на орбиту до 500 км от поверхности земли, сообщает агентство IRNA.

По словам главы аэрокосмического подразделения КСИР Амирали Гаджизаде, ракеты Ghaem 100 будут использоваться для запусков спутников связи класса Nahid.

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Судя по сообщениям иранских СМИ, 5 ноября была испытана первая суборбитальная ступень ракеты Ghaem 100.

Подобные ракетные испытания в Иране вызывают серьезную озабоченность в США, Израиле и других странах.