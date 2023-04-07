Опубликованы уточненные данные о целях в южном Ливане, которые были атакованы израильскими ВВС

Опубликованы уточненные данные о том, какие цели были поражены в южном Ливане в результате удара ВВС ЦАХАЛа, осуществленного около 4 утра в пятницу, 7 апреля.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает: израильские ВВС выпустили шесть ракет "воздух-земля" по целям около лагеря палестинских беженцев Рашидия к югу от города Тир, в районе деревни Клайлэ и около перекрестка Аль-Малия, откуда 6 апреля были выпущены ракеты по израильской территории. Известно о разрушении нескольких железобетонных строений (ЦАХАЛ заявляет, что речь идет о штабе ХАМАСа в южном Ливане), небольшого моста Аль-Лимона около Рашидии, повреждении нескольких домов и автомобилей, а также трансформатора электрической подстанции.

Проиранские источники утверждают, что ракеты ЦАХАЛа не поразили ни одной военной цели, но нанесли ущерб овцеводческой ферме (эта информация документально подтверждена фотографиями агентства AP), дому и банановой плантации в Клайлэ.

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Телеграм-канал Abu Ali Express напоминает, что лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла обещал недавно, что "любое нападение любого рода на территорию Ливана будет встречено решительным и немедленным ответом". В 2021 году "Хизбалла" ответила массированным ракетным обстрелом (более 20 ракет) после ударов ЦАХАЛа по целям в Ливане.

Около 4 часов утра 7 апреля пресс-служба Армии обороны Израиля передала: "ЦАХАЛ атакует цели в Ливане. Подробности будут опубликованы позже". Примерно в 4:30 армейская пресс-служба уточнила: "В ночь на пятницу ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру и объекты террористической организации ХАМАС на юге Ливана". "ЦАХАЛ не позволит террористической организации ХАМАС действовать с территории Ливана и считает государство Ливан ответственным за все обстрелы с его территории", – было сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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Руководство ХАМАСа так прокомментировало удары ЦАХАЛа по целям в южном Ливане: "Мы осуждаем вопиющую сионистскую агрессию против Ливана и подтверждаем нашу позицию и нашу солидарность с дорогим ливанским народом".

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Боевики ХАМАСа не могли действовать на юге Ливана без согласования с ливанской "Хизбаллой". Однако ЦАХАЛ, судя по всему, не получал приказа атаковать какие-либо объекты "Хизбаллы" после вчерашнего массированного ракетного обстрела израильской территории из Ливана.

Глава правительства Ливана Наджиб Микати осудил ракетные обстрелы территории Израиля. Он также сообщил, что ливанские военные совместно с миротворческим контингентом ООН в Южном Ливане (UNIFIL) разыскивают тех, кто осуществил запуск ракет с тем, чтобы арестовать их.

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Миссия миротворческих сил ООН в Южном Ливане (UNIFIL) заявила, что располагает информацией с обеих сторон, в соответствии с которой власти Израиля и Ливана не хотят войны. "Наши механизмы связи и координации задействованы в полном объеме. Обе стороны заявили, что не хотят войны", – говорится в заявлении UNIFIL. Глава миссии генерал-майор Арольдо Ласаро ведет переговоры с представителями Ливана и Израиля.

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Утром в пятницу, 7 апреля, командование армии Ливана объявило, что в районе Марджаюн, недалеко от южной границы, обнаружена еще одна пусковая ракетная установка. Ливанские военные приступили к "нейтрализации" этой установки. Судя по фотографиям, опубликованным армией Ливана, эта установка была рассчитана на запуск 12 ракет. Шесть из 12 еще не были запущены. Конструкция найденной кустарной ракетной установки примитивна.