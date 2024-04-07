На востоке Сирии обостряется соперничество России и Ирана

Как сообщает израильский сайт Arabworld 301 со ссылкой на собственные источники, Россия увеличивает свое присутствие на контролируемых режимом Асада территориях на левом берегу Евфрата, в районе города Дир аз-Зур.

Так, российские военные установили блокпост ядом с деревней Марат, к востоку от Дир аз-Зура. Некоторое время назад были усилены российские позиции на линии соприкосновения с Сирийскими демократическими силами – курдским ополчением, поддерживаемым США.

Следует отметить, что всех эти территории, номинально контролируемые режимом Башара Асада, фактически находятся под контролем проиранских шиитских формирований. Россия стремится изменить баланс сил в свою пользу, что ведет к соперничеству с Ираном.

В район направляются пророссийские сирийские ополчения, а также российская техника, в том числе ракетные установки и бронированные патрульные машины.