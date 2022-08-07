ОАЭ призвали к обсуждению в СБ ООН ситуации в Газе

Объединенные Арабские Эмираты совместно с рядом стран выступили с инициативой о проведении в понедельник, 8 августа, закрытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с обострением обстановки в секторе Газы.

В заявлении представителя МИД ОАЭ выражается "глубокая озабоченность в связи с нынешней эскалацией", а также содержится призыв "проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить втягивания на новый уровень насилия и нестабильности", передает агентство "Интерфакс".

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В связи с этим "ОАЭ, как член Совета Безопасности ООН, подали запрос вместе с Китаем, Францией, Ирландией и Норвегией о проведении закрытого заседания Совета в следующий понедельник для обсуждения текущих событий и путей поддержки международных усилий по достижению всеобъемлющего и справедливого мира", сообщает агентство WAM (ОАЭ).

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5 августа Армия обороны Израиля начала антитеррористическую операцию в секторе Газы. Операция получила название "На заре" ("עלות השחר"). Цель операции: ликвидация инфраструктуры "Исламского джихада" в Газе.

В первый день операции ЦАХАЛ поразил десятки целей в секторе Газы. Был уничтожен Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Газе. Во второй день операции был ликвидирован Халид Мансур – командир южной бригады "Бригад Аль-Кудса" в Газе.

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Минздрав Газы заявляет о десятках убитых и сотнях раненых. В сообщениях из Газы говорится о жертвах среди мирного населения. Среди погибших есть женщины и дети. По данным ЦАХАЛа, большинство убитых и раненых – командиры и боевики "Бригад Аль-Кудса".

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За первые два дня по израильской территории из сектора были выпущены сотни ракет. "Исламский джихад" обстреливает не только юг, но и центр Израиля. Погибших нет, есть легкораненые и травмированные.

Египетская делегация прибыла в сектор Газы, чтобы попытаться договориться о деэскалации.