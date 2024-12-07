Минздрав ХАМАСа сообщил о 52 убитых в Газе за сутки, более 44600 – с начала войны

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) объявило 7 декабря 2024 года, что с начала боевых действий (7 октября 2023 года) в секторе Газы погибли 44664 человек, 105976 получили ранения различной степени тяжести.

По данным хамасовского минздрава, за последние сутки в ходе боевых действий в Газе в больницы были доставлены тела 52 убитых.

Информация минздрава Газы не поддается проверке. Сколько среди убитых и раненых боевиков террористических группировок, минздрав ХАМАСа не уточняет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее не раз подчеркивала, что не может подтвердить или опровергнуть точность данных об убитых и раненых, предоставляемых минздравом Газы. При этом в январе 2024 года в журнале Lancet были опубликовано результаты анализа, который косвенно может свидетельствовать о том, что данные минздрава Газы близки к реальным.

Судя по сообщениям ЦАХАЛа, ежедневно в Газе ликвидируют десятки боевиков террористических группировок. По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы около 17000 боевиков и их командиров. ХАМАС ранее признавал гибель примерно 6000 своих боевиков.

В отчетах минздрава Газы не разделяют погибших и раненых мирных граждан и боевиков, а также утверждают, что все жертвы являются следствием действий ЦАХАЛа, хотя очевидно, что многие погибают в результате действий боевиков террористических организаций или по иным причинам, не связанным напрямую с операцией, которую проводит израильская армия в Газе.

По данным минздрава Палестинской автономии, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди.