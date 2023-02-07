Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более 4000 человек
По состоянию на утро 7 февраля, Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтверждает гибель в этой стране примерно 3000 человек в результате серии землетрясений, происшедших за последние сутки. Около 16 тысяч получили ранения и травмы. Обрушились около 6000 зданий. Из-под завалов были спасены примерно 3000 человек. В десяти провинциях зафиксированы сильные разрушения.
Власти Сирии заявляют о примерно 750 погибших и тысячах пострадавших в результате серии землетрясений, которые ощущались на севере страны. Но мониторинговая группа SOHR заявляет о более 1400 погибших (учитываются также жертвы на территориях, не контролируемых режимом Башара Асада).
Ведутся поисково-спасательные работы, которые затруднены тем, что подземные толчки не прекращаются. Очевидно, число жертв землетрясений в Сирии и Турции возрастет.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.
Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж
Землетрясение ощущалось также в Ливане, Иордании, Ираке, Армении и Израиле.
СЕРИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 6-7.02.2023
6 февраля на юге Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от Газиантепа, население которого составляет около 1,7 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
После первого мощного землетрясения последовали десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,7. Причем подземные толчки ощущались не только на юге, но также в центре и на востоке Турции.
Около полудня (в 12:25 по времени Израиля) 6 февраля, в центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр подземных толчков находился в 59 километрах от Кахраманмараса. Очаг залегал на глубине 10 километров. Через 12 минут там же был зафиксирован повторный подземный толчок магнитудой 6,0.
После 14:00 (по израильскому времени) в центральной Турции произошло еще одно сильное землетрясение – магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 67 километрах от Кахраманмараса. Очаг залегал на глубине 5 километров.
В течение первых суток после мощного землетрясения почти по всей территории Турции были зафиксированы сотни подземных толчков.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Сообщается об обрушении тысяч домов в турецких провинциях Диярбакыр, Османийя, Кахраманмараш и Малатья, в частности в городе Шанлыурфа, а также в сирийском городе Алеппо.
В Газиантепе обрушилась историческая крепость.
Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы.
Разрушены дороги на юге Турции. Повреждены тысячи автомобилей.
САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В РЕГИОНЕ В ПРОШЛОМ
Наиболее разрушительным за последние десятилетия в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесло жизни почти 900 человек.