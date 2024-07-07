Эрдоган заявил, что намерен пригласить Асада в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время может пригласить сирийского лидера Башара Асада совершить визит в Турцию. Политик заявил о желании восстановить связи между двумя странами в полном объеме. Заявление было сделано в общении с журналистами на обратном пути с матча чемпионата Европы по футболу в Германии.

Отношения между Сирией и Турцией были разорваны в 2011 году после начала сирийской гражданской войны. Турция создала на севере Сирии зону безопасности, где дислоцирован контингент турецкой армии.

Он также подчеркнул важность отношений с Ираном. "Иран – наш сосед, у нас давние исторические и культурные связи. Я надеюсь, что эти связи продолжат развиваться", – сказал президент. Эрдоган также вновь обвинил Израиль в убийствах мирных палестинцев.