Советница Асада, заподозренная в передаче России информации об Иране, погибла в ДТП

Луна аш-Шибль, которая была советницей президента Сирии Башара Асада по связям с прессой, скончалась 5 июля в расположенной в Дамаске больницы "Аш-Шами" от травм, полученных несколькими днями ранее в дорожно-транспортном происшествии.

48-летяя аш-Шибль, которая до 2011 года работала на телеканале "Аль-Джазира", входила в ближайшее окружение сирийского диктатора. Она участвовала в переговорах с иностранными лидерами и сопровождала Асада в редких поездках за границу.

Однако у Луны были могущественные недруги. Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights, которую цитирует Al-Monitor, утверждает: иранцы подозревали в передаче России содержания конфиденциальных бесед Асада с высокопоставленными представителями Исламской республики.

Согласно Ynet, первая леди Сирии Асма Асад ревновала ее к мужу, полагая, что у нее роман с президентом Асадом. Еще одной противницей аш-Шибль была другая советница главы государства – Бутейна Шаабан.

Израильское издание также сообщает, что аш-Шибль планировала уехать в Россию и поселиться в Сочи, где уже была приобретена вилла. Российские власти дали свое согласие. Должны были переехать также муж и брат Луны.

Однако брат, офицер президентской гвардии, был арестован по подозрению в передаче израильским агентам информации о действиях иранцев в Сирии. Супруга аш-Шибль, профессора Дамаскского университета, за несколько дней до вылета в Сочи отправили под домашний арест.