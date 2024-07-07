Авария в иранском порту: частично затонул миноносец

В воскресенье, 7 июля, произошла авария на эскадренном миноносце Sahand военно-морских сил армии Ирана в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, расположенной на берегу Персидского залива. Об инциденте сообщают иранские агентства Fars и Mehr.

По предварительным данным, авария произошла во время ремонтных работ, есть пострадавшие, возможно погибли несколько человек. Миноносец лег на борт и частично ушел под воду.

"Причиной аварии, вероятно, стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта", – говорится в сообщении агентства Fars.