Авария в иранском порту: частично затонул миноносец
время публикации: 07 июля 2024 г., 16:38 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 16:50
В воскресенье, 7 июля, произошла авария на эскадренном миноносце Sahand военно-морских сил армии Ирана в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, расположенной на берегу Персидского залива. Об инциденте сообщают иранские агентства Fars и Mehr.
По предварительным данным, авария произошла во время ремонтных работ, есть пострадавшие, возможно погибли несколько человек. Миноносец лег на борт и частично ушел под воду.
"Причиной аварии, вероятно, стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта", – говорится в сообщении агентства Fars.