ВВС России и Сирии отработали отражение атаки условного противника в сирийском воздушном пространстве

Министерство обороны РФ в своем Телеграм-канале сообщило о совместных учениях, в ходе которых российские и сирийские летчики отработали отражение ударов авиации условного противника.

Сайт "Известия" пишет, что в учениях приняли участие экипажи российских самолетов Су-24м, Су-34, Су-35с и сирийских истребителей МИГ-23мл и МИГ-29. Представители РФ стартовали с авиабазы Хмеймим, а их сирийские коллеги – с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска.

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Согласно сценарию маневров, летчики должны были отразить атаку условного противника, нарушившего воздушное пространство Сирийской Арабской Республики. "После обнаружения целей сирийские военные под прикрытием самолетов РФ открыли огонь из штатных авиационных вооружений. Удары осуществлялись по специальным мишеням, обозначенным светящими авиационными бомбами САБ-250", – пишет сайт "Известий".

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Издание пишет, что ВВС Сирии также отработали пуски в ночное время. Отмечается, что все стратегические цели были уничтожены.

В минобороны РФ отмечают, что подобные учения проводятся регулярно, они позволяют не только отработать сложные маневры и усовершенствовать профессиональные навыки, но также способствуют лучшему взаимопониманию между военными.

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Отметим, что ни "Известия", ни в Телеграм-канале министерства обороны не сообщается, когда прошли учения. Однако информация о них была опубликована после того, как вечером 6 июня сирийские СМИ сообщили об ударе, нанесенном по объектам неподалеку от Дамаска.

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По утверждению сирийских властей, примерно в 23:30 для атаки на "вражеские цели" были задействованы силы ПВО. Сирийское телевидение сообщало, что ракетная атака, которую приписывают Израилю, была совершена к югу от сирийской столицы. "Большинство ракет были сбиты", – говорилось в сообщении, переданном телеканалами. По информации представителей сирийской армии, ракеты были выпущены в 23:20 с территории Голанских высот. В сирийской армии заявили, что пострадавших не было, но причинен ущерб.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) уточнила, что удары были нанесены по военным объектам сил режима Асада и ливанской "Хизбаллы" к югу от Дамаска. В частности, по военным объектам в районе Аль-Кисуа, где базируются боевики "Хизбаллы" и есть сирийские батареи ПВО. Сообщается также о падении семи ракет в Акрабе.