Во время праздника жертвоприношения в Турции пострадали более 14 тысяч человек

В течение первого дня празднования Курбан-байрама (Ид аль-Адха, праздник жертвоприношения) в Турции пострадали более 14 тысяч человек. Большинство травм были связаны с процессом убийства жертвенных животных.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил в соцсети X: "За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье". Он подчеркнул, что жертвенных животных должны закалывать профессионалы, когда за это непростое дело берутся "любители", велика вероятность получения травм.

В 2024 году ко врачам в первый день Курбан-байрама обратились почти 16 тысяч граждан Турции, напоминает РИА Новости.