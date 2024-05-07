Слухи о покушении на принца Мухаммада оказались ложными

Как сообщает сайт Oriental Express, распространившиеся в интернете слухи о покушении на фактического правителя Саудовской Аравии, наследника престола королевства принца Мухаммада бин Салмана оказались ложными.

Видео взрыва автомобиля, распространяемое в социальных сетях, оказалось старым и не имеющим отношения к принцу. Слухи распространяла, в том числе, русскоязычная версия ТГ-канала турецкого издания Yeni Safak, они были подхвачены и некоторыми СМИ на русском языке.

Утверждалось, что покушение было организовано одним из членов саудовской королевской семьи. Якобы Мухаммад уцелел, однако в королевской гвардии было значительное число погибших военнослужащих.