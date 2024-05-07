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Ближний Восток

Слухи о покушении на принца Мухаммада оказались ложными

время публикации: 07 мая 2024 г., 15:11 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 16:01
Слухи о покушении на принца Мухаммада оказались ложью
Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Как сообщает сайт Oriental Express, распространившиеся в интернете слухи о покушении на фактического правителя Саудовской Аравии, наследника престола королевства принца Мухаммада бин Салмана оказались ложными.

Видео взрыва автомобиля, распространяемое в социальных сетях, оказалось старым и не имеющим отношения к принцу. Слухи распространяла, в том числе, русскоязычная версия ТГ-канала турецкого издания Yeni Safak, они были подхвачены и некоторыми СМИ на русском языке.

Утверждалось, что покушение было организовано одним из членов саудовской королевской семьи. Якобы Мухаммад уцелел, однако в королевской гвардии было значительное число погибших военнослужащих.

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