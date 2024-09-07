Глава ливанского МИДа: Израиль не заинтересован в прекращении огня в Ливане

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что Израиль передал Бейруту сообщение через посредников, в котором выразил свою незаинтересованность в прекращении огня в Ливане, даже в том случае, если будет достигнуто соглашение о сделке в секторе Газы. Об этом Бухабиб сообщил в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

В июле Бухабиб передал главе МИД Израиля Исраэлю Кацу, что Бейрут не хочет войны.

"Мы заинтересованы в мире, мы не хотим войны", – говорилось в заявлении Бухабиба, переданном Кацу через их азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова.

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" начала обстрелы северных районов Израиля вскоре после массированной атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Война идет 337-й день. Есть реальная угроза полномасштабной войны между Израилем и Ливаном.