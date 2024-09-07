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Ближний Восток

Глава ливанского МИДа: Израиль не заинтересован в прекращении огня в Ливане

время публикации: 07 сентября 2024 г., 18:52 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 18:56
Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб
Dalati Nohra/Lebanese Official Government via AP

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что Израиль передал Бейруту сообщение через посредников, в котором выразил свою незаинтересованность в прекращении огня в Ливане, даже в том случае, если будет достигнуто соглашение о сделке в секторе Газы. Об этом Бухабиб сообщил в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

В июле Бухабиб передал главе МИД Израиля Исраэлю Кацу, что Бейрут не хочет войны.

"Мы заинтересованы в мире, мы не хотим войны", – говорилось в заявлении Бухабиба, переданном Кацу через их азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова.

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" начала обстрелы северных районов Израиля вскоре после массированной атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Война идет 337-й день. Есть реальная угроза полномасштабной войны между Израилем и Ливаном.

Ближний Восток
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Глава МИД Ливана израильскому коллеге: "Мы не хотим войны"