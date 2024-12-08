Тысячи сирийцев пробираются в Ливан, на границу направлена армия
время публикации: 08 декабря 2024 г., 14:57 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 14:57
Тысячи граждан Сирии, сторонников режима Башара Асада, пробрались в соседний Ливан через нелегальные пограничные переходы. Об этом рассказал агентству РИА Новости губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер.
Ливанская армия сообщила об усилении своего присутствия на северной и восточной границах страны. Из Ливана поступают сообщения и о многочисленных беженцах, которые после падения режима Асада приняли решение вернуться в Сирию.