Тысячи сирийцев пробираются в Ливан, на границу направлена армия

Тысячи граждан Сирии, сторонников режима Башара Асада, пробрались в соседний Ливан через нелегальные пограничные переходы. Об этом рассказал агентству РИА Новости губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер.

Ливанская армия сообщила об усилении своего присутствия на северной и восточной границах страны. Из Ливана поступают сообщения и о многочисленных беженцах, которые после падения режима Асада приняли решение вернуться в Сирию.