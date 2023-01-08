"Аль-Араби аль-Джадид": президент Египта считает, что Нетаниягу его обманул с Бен-Гвиром

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщает о кризисе в отношениях между Израилем и Египтом после прихода к власти правительства Биньямина Нетаниягу. Кризис, в первую очередь, затронул усилия египтян по посредничеству между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

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Согласно публикации, причиной стало ужесточение израильских санкций против палестинцев, а также визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору. Арабские союзники Израиля расценили действия Бен-Гвира как провокацию.

Информированные источники сообщили изданию, что накануне выборов в Израиле ХАМАС отверг предложение бывшего израильского координатора Ярона Блюма о масштабной сделке по обмену удерживаемых в Газе израильтян на палестинских заключенных. Как утверждается, причиной этого стали опасения, что в случае избрания Нетаниягу Египет не сможет выполнять роль посредника.

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"Аль-Араби аль-Джадид" пишет, что в ходе телефонного разговора Нетаниягу с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси израильский политик обещал принять все меры для обеспечения спокойствия. Визит Бен-Гвира на Храмовую гору восприняли в Каире как нарушение данного обещания.