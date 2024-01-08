"Хизбалла" подтвердила: ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров спецназа "Радуан"

Руководство "Хизбаллы" сообщило, что 8 января примерно в 10 км от границы с Израилем, в результате удара ВВС ЦАХАЛа был убит Джауад Уисам ат-Тауиль – один из основных командиров спецназа "Радуан".

Агентство Reuters передает, что ат-Тауиль ехал в автомобиле вместе с другим боевиком "Хизбаллы". Оба они в результате воздушного удара были ликвидированы.

Судя по ливанским источникам, точечный удар был нанесен, когда автомобиль, в котором находился, ат-Тауиль следовал из деревни Хербет-Селем в деревню Мадждаль-Сельм.

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Джауад Уисам ат-Тауиль был одним из наиболее влиятельных командиров в силовых структурах "Хизбаллы". Он воевал в Сирии, и лично сопровождал генерала Касема Сулеймани, командовавшего иранским спецназом "Кудс", когда тот инспектировал объекты проиранских группировок.

В последние годы, судя по публикациям ливанских СМИ, Джауад Уисам ат-Тауиль являлся заместителем командира подразделения "Радуан" и именно он отвечал за боевые действия против Израиля после начала войны 7 октября 2023 года.

Подразделение "Радуан", спецназ "Хизбаллы"

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Отряд "Аль-Хадж Радуан" ("Раудан") является подразделением сил специальных операций "Хизбаллы". Его основная задача – диверсионные действия на территории Израиля. При подготовке боевиков отрабатываются нападения с целью захвата населенных пунктов севера Израиля, прежде всего в Верхней Галилее.

Эта структура создана при непосредственном участии спецназа "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции".

Именно это подразделение (тогда называвшееся иначе) было ответственно за диверсию на границе Израиля в июле 2006 года, которая привела ко Второй ливанской войне.

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Подразделение было переименовано в 2008 году. Название взято по прозвищу Имада Мугнии (Мурнии, он же "Аль-Хадж Радуан"), командовавшего спецназом "Хизбаллы" до 12 февраля 2008 года, когда он был уничтожен в Дамаске.

В отряд "Радуан" вошли боевики, имевшие реальный опыт боевых действий, начиная с конца 90-х годов. После начала гражданской войны в Сирии (в 2013 году) многие боевики спецназа "Радуан" участвовали в боевых действиях на стороне режима Асада.

Спецназ "Радуан" действует не только на земле. В последние годы это подразделение активно применяет беспилотную авиацию разного типа.

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Впервые боевики отряда "Радуан" открыто позировали перед камерами в 2014 году, во время церемонии Ашура в Дахии, на юге Бейрута.

По оценкам израильских экспертов, отряд "Радуан" насчитывает около 2500 боевиков. Отряд разбит на небольшие группы, действующие автономно и базирующиеся в шиитских деревнях на юге Ливана.

После начала войны между Израилем и ХАМАСом (7 октября 2023 года) "Хизбалла" перебросила часть отряда "Радуан" из южного Ливана на сирийско-израильскую границу.

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