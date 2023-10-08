В Александрии полицейский застрелил израильских туристов
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Поступила информация о том, что в Александрии (на севере Египта) полицейский открыл огонь по израильским туристам и убил двоих из них.
МИД Израиля проинформирован об этом трагическом инциденте.
RT Arabic передает, что полицейский "без разбора начал стрелять из своего личного оружия", когда израильская туристическая группа находилась в районе Амуд аль-Сауари в Александрии.
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Источник в египетских безопасности сообщил, что убиты три человека – двое израильских туристов и египтянин. Еще один египтянин получил ранения.
14-й канал израильского ТВ передает, что огонь велся по автобусу с израильскими туристами.
Стрелявший полицейский арестован. Ведется следствие.
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Информация уточняется.
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