В Александрии полицейский застрелил израильских туристов

Поступила информация о том, что в Александрии (на севере Египта) полицейский открыл огонь по израильским туристам и убил двоих из них.

МИД Израиля проинформирован об этом трагическом инциденте.

RT Arabic передает, что полицейский "без разбора начал стрелять из своего личного оружия", когда израильская туристическая группа находилась в районе Амуд аль-Сауари в Александрии.

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Источник в египетских безопасности сообщил, что убиты три человека – двое израильских туристов и египтянин. Еще один египтянин получил ранения.

14-й канал израильского ТВ передает, что огонь велся по автобусу с израильскими туристами.

Стрелявший полицейский арестован. Ведется следствие.

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Информация уточняется.