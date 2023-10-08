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    Ближний Восток

    В Александрии полицейский застрелил израильских туристов

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    В Александрии полицейский застрелил израильских туристов
    Кадр из видео @AlshoubTv

    Поступила информация о том, что в Александрии (на севере Египта) полицейский открыл огонь по израильским туристам и убил двоих из них.

    МИД Израиля проинформирован об этом трагическом инциденте.

    RT Arabic передает, что полицейский "без разбора начал стрелять из своего личного оружия", когда израильская туристическая группа находилась в районе Амуд аль-Сауари в Александрии.

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    Источник в египетских безопасности сообщил, что убиты три человека – двое израильских туристов и египтянин. Еще один египтянин получил ранения.

    14-й канал израильского ТВ передает, что огонь велся по автобусу с израильскими туристами.

    Стрелявший полицейский арестован. Ведется следствие.

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    Информация уточняется.

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