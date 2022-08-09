На юге Ливана убит "генерал" палестинских сил безопасности

В лагере палестинских беженцев Эйн аль-Хильуэ, на юге Ливана, был застрелен Саид аль-Асус – высокопоставленный офицер в организации "Палестинская национальная безопасность", сообщает ливанский сайт "Аль-Маядин".

В публикации отмечается, что аль-Асус отвечал за координацию действий собственных сил безопасности палестинских беженцев с ливанскими службами безопасности и был уполномочен посольством Палестины в Бейруте.

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Саид аль-Асус был активистом партии ФАТХ, служил в силовых структурах этого движения в звании бригадного генерала.

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Палестинское издание "Амад" пишет, что на аль-Асуса устроили засаду около рынка в Эйн аль-Хильуэ. Его с близкого расстояние расстреляли из автомата Калашникова. Раненого "генерала" доставили в больницу "Ан-Нида", где врачи констатировали его смерть.

Кем был застрелен аль-Асус, неизвестно. Отметим, что в Эйн аль-Хильуэ действуют несколько противоборствующих вооруженных группировок.