Палестинские СМИ сообщают об убитом и раненых в ходе столкновений с ЦАХАЛом в Хевроне

Палестинское агентство "Шехаб" сообщило, что во вторник, 9 августа, в результате столкновений с израильскими военнослужащими в Хевроне был тяжело ранен 17-летний Муамен Ямин Джабер. Он скончался от полученных ранений в больнице.

Палестинские медики передали, что в юношу стреляли боевыми патронами: одна пуля попала в грудь, другая в бедренную артерию. Во время операции у пациента несколько раз останавливалось сердце и проводились реанимационные мероприятия. Но спасти его врачам не удалось.

adv_11 incontent_1

Агентство "Шехаб" пишет, что в ходе столкновений в Хевроне были ранены еще несколько человек.

adv_12 m_ar_1

Ранее сообщалось о столкновениях в Рамалле, на КПП возле въезда в Иерусалим, а также в арабском квартале Иерусалима Шуафат.

Около 19:30 палестинское информационное агентство "Шехаб" сообщило о столкновениях с израильскими военнослужащими возле северного въезда в Иерихон. По данным агентства, от огнестрельного ранения погиб местный житель.

adv_13 incontent_2

Рано утром во вторник, 9 августа, при проведении операции по задержании подозреваемого в террористической деятельности в Шхеме израильские военные столкнулись с вооруженным сопротивлением, завязалась перестрелка, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

adv_14 m_ar_2

Агентство Maan заявляет, что в ходе вооруженного противостояния в Шхеме были ранены 30 "мирных жителей", четверо из которых получили тяжелые ранения.

Cтолкновения произошли в ходе очередной операции с целью задержания Ибрагима ан-Наблуси – единственного боевика "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ), который смог скрыться 8 февраля 2022 года, когда в Шхеме бойцами спецпоздразделения пограничной полиции ЯМАМ были ликвидированы боевики, причастные к обстрелу израильтян около гробницы Йосефа.

adv_15 incontent_3

На этот раз операция вновь проводилась бойцами ЯМАМ при поддержке ЦАХАЛа.

adv_16 m_ar_3

В ходе операции Ибрагим ан-Наблуси был ликвидирован, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа. Сообщается, что вместе с ним был убит еще один боевик, забаррикадировавшийся в доме.

Палестинская сторона заявляет о троих убитых боевиках.

adv_17 incontent_4

Сведений о пострадавших среди израильтян не поступало.

adv_18 m_ar_4

В ходе операции погибла служебная собака. Она была застрелена боевиками в ходе перестрелки с израильскими военными, и похоронена на базе подразделения, к которому относилась. Название подразделения не указывается.

Пресс-служба пограничной полиции опубликовала видео, снятое на камеру, закрепленную на каске одного из бойцов спецназа. Пресс-служба обращает внимание, что в самом начале ролика (0:09-0:12) можно увидеть погибшего пса Зилу.

adv_19 incontent_5