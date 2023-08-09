Асад обвинил ХАМАС в "предательстве и лицемерии"

Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу Sky News Arabia крайне негативно отозвался о палестинской террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС).

"Позиция ХАМАСа по отношению к нам была смесью предательства и лицемерия", – заявил Асад.

Напомним, что в октябре 2022 года делегация ХАМАСа, получив на то "добро" Тегерана, побывала в Сирии с целью налаживания отношений с Дамаском. Делегацию возглавлял Халиль аль-Хайя (заместитель главы правительства Газы Яхьи Синуара). Статус главы делегации ХАМАСа был необычно низким для встречи с президентом Сирии, что само по себе было оскорбительно. Хотя аль-Хайя входит в состав политбюро ХАМАСа и руководит отделом по внешним связям со странами арабского и мусульманского мира.

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При этом "Исламский джихад" был представлен на переговорах высшим "должностным лицом" в этой организации – генеральным секретарем Зиядом ан-Нахлой. Организация "Народный фронт освобождения Палестины – главное командование" также была представлена своим генсеком – Талалем Наджи. Впрочем, "Исламский джихад" и НФОП-ГК – организации гораздо менее влиятельные и значительные, чем ХАМАС.

15 сентября 2022 года руководство ХАМАСа объявляло о восстановлении "прочных отношений" с Сирией. В официальном заявлении ХАМАСа выражалась признательность руководству и народу Сирии "за роль в поддержке палестинского народа". В том же заявлении ХАМАС осуждал израильскую агрессию против Сирии, "особенно недавние бомбардировки аэропортов Дамаска и Алеппо". ХАМАС также призывал к прекращению гражданской войны в Сирии.

В июне 2002 года глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя встречался с генеральным секретарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой, а в сентябре – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Вероятно, Бейрут и Москва помогают ХАМАСу в налаживании отношений с Дамаском.

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Отношения с режимом Башара Асада были разорваны ХАМАСом через год после начала гражданской войны в Сирии. Суннитский ХАМАС не мог поддерживать алавитский режим Башара Асада в борьбе против суннитских формирований. Кроме того, силовые структуры Асада были причастны к разгрому лагеря палестинских беженцев Ярмук около Дамаска.

В настоящее время ХАМАС остро нуждается в финансовой помощи. Но Тегеран связывает поддержку этой организации с восстановлением отношений ХАМАСа с режимом Асада в Сирии.