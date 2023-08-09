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    Ближний Восток

    Асад обвинил ХАМАС в "предательстве и лицемерии"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Башар Асад с руководством ХАМАСа, 19 октября 2022 года
    SANA via AP     Башар Асад встречает руководство ХАМАСа, 19 октября 2022 года, Дамаск
    SANA via AP

    Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу Sky News Arabia крайне негативно отозвался о палестинской террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС).

    "Позиция ХАМАСа по отношению к нам была смесью предательства и лицемерия", – заявил Асад.

    Напомним, что в октябре 2022 года делегация ХАМАСа, получив на то "добро" Тегерана, побывала в Сирии с целью налаживания отношений с Дамаском. Делегацию возглавлял Халиль аль-Хайя (заместитель главы правительства Газы Яхьи Синуара). Статус главы делегации ХАМАСа был необычно низким для встречи с президентом Сирии, что само по себе было оскорбительно. Хотя аль-Хайя входит в состав политбюро ХАМАСа и руководит отделом по внешним связям со странами арабского и мусульманского мира.

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    При этом "Исламский джихад" был представлен на переговорах высшим "должностным лицом" в этой организации – генеральным секретарем Зиядом ан-Нахлой. Организация "Народный фронт освобождения Палестины – главное командование" также была представлена своим генсеком – Талалем Наджи. Впрочем, "Исламский джихад" и НФОП-ГК – организации гораздо менее влиятельные и значительные, чем ХАМАС.

    15 сентября 2022 года руководство ХАМАСа объявляло о восстановлении "прочных отношений" с Сирией. В официальном заявлении ХАМАСа выражалась признательность руководству и народу Сирии "за роль в поддержке палестинского народа". В том же заявлении ХАМАС осуждал израильскую агрессию против Сирии, "особенно недавние бомбардировки аэропортов Дамаска и Алеппо". ХАМАС также призывал к прекращению гражданской войны в Сирии.

    В июне 2002 года глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя встречался с генеральным секретарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой, а в сентябре – с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Вероятно, Бейрут и Москва помогают ХАМАСу в налаживании отношений с Дамаском.

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    Отношения с режимом Башара Асада были разорваны ХАМАСом через год после начала гражданской войны в Сирии. Суннитский ХАМАС не мог поддерживать алавитский режим Башара Асада в борьбе против суннитских формирований. Кроме того, силовые структуры Асада были причастны к разгрому лагеря палестинских беженцев Ярмук около Дамаска.

    В настоящее время ХАМАС остро нуждается в финансовой помощи. Но Тегеран связывает поддержку этой организации с восстановлением отношений ХАМАСа с режимом Асада в Сирии.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 8 Мая 2023
    Россия, Иран, "Хизбалла" и ХАМАС первыми приветствовали возвращение Сирии в ЛАГ
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 7 Октября 2022
    Источник: в конце октября делегация ХАМАСа посетит Дамаск для "налаживания отношений"
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