Спасатели пытаются пробраться на подземные ярусы сирийских тюрем

Сирийское подразделение гражданской обороны "Белые каски" проверяет информацию, что в тюрьмах, из которых после падения режима Асада были освобождены десятки тысяч заключенных, есть подземные этажи.

Среди тюрем, заключенные которых вышли на свободу – расположенная на окраине Дамаска "Седная", ставшая символом репрессий свергнутого режима. По данным правозащитников, за первые 10 лет гражданской войны здесь были казнены или погибли от лишений 30000 человек.

"Белые каски" сообщили, что создали пять специальных групп, задача которых – пробраться в подземелья тюрьмы. Они обратились за помощью к бывшим тюремщикам, чтобы те помогли открыть электронные двери.

Тем временем в социальных сетях распространяются видео с освобожденными. На них, к примеру, запечатлен летчик, который в начале 80-х годов отказался бомбить Хаму и с тех пор находился в заключении, и мужчина, который не помнит, кто он и откуда. Достоверность этого нельзя подтвердить.

Отметим, что наряду с политическими заключенными из тюрем освобождаются как уголовники, так и боевики радикальных группировок вроде "Исламского государства".