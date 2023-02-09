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    Ближний Восток

    Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 16 тысяч человек

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    Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 16 тысяч человек
    AP Photo/Emrah Gurel

    По состоянию на утро 8 февраля, Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтверждает гибель в этой стране около 12400 человек в результате серии землетрясений, происшедших за последние три дня. Почти 63000 получили ранения и травмы. Обрушились около 10000 зданий. Тысячи людей были спасены из-под завалов. В десяти провинциях зафиксированы сильные разрушения.

    Власти Сирии заявляют о более 1500 погибших и тысячах пострадавших в результате серии землетрясений, которые ощущались на севере страны. Но мониторинговая группа SOHR заявляет о более 3500 погибших (учитываются также жертвы на территориях, не контролируемых режимом Башара Асада) и свыше 3000 раненых и травмированных.

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    Таким образом, в общей сложности в Турции и Сирии жертвами землетрясений, происшедших 6-8 февраля 2023 года, стали около 16000 человек.

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    Ведутся поисково-спасательные работы, которые затруднены тем, что подземные толчки не прекращаются. Очевидно, число жертв землетрясений в Сирии и Турции возрастет.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.

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    Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж

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    Землетрясение 6-7 февраля ощущалось также в Ливане, Иордании, Ираке, Армении, Греции и Израиле.

    Для оказания помощи пострадавшим и проведения спасательных работ в Турцию и Сирию направлены миссии из Греции, Испании, Пакистана, Ливана, Израиля, России, Южной Кореи, Франции, Катара и других стран. Десятки государств и международных организаций заявили о готовности оказать помощь.

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    СЕРИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 6-7.02.2023

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    6 февраля на юге Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от Газиантепа, население которого составляет около 1,7 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

    После первого мощного землетрясения последовали десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,7. Причем подземные толчки ощущались не только на юге, но также в центре и на востоке Турции.

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    Около полудня (в 12:25 по времени Израиля) 6 февраля, в центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр подземных толчков находился в 59 километрах от Кахраманмараса. Очаг залегал на глубине 10 километров. Через 12 минут там же был зафиксирован повторный подземный толчок магнитудой 6,0.

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    После 14:00 (по израильскому времени) в центральной Турции произошло еще одно сильное землетрясение – магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 67 километрах от Кахраманмараса. Очаг залегал на глубине 5 километров.

    В течение первых суток после мощного землетрясения почти по всей территории Турции были зафиксированы сотни подземных толчков.

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    ПОСЛЕДСТВИЯ

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    Сообщается об обрушении тысяч домов в турецких провинциях Диярбакыр, Османийя, Кахраманмараш и Малатья, в частности в городе Шанлыурфа, а также в сирийском городе Алеппо.

    В Газиантепе обрушилась историческая крепость.

    Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы.

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    Разрушены дороги на юге Турции. Повреждены тысячи автомобилей.

    Миллионы турок и сирийцев лишились жилья.

    САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В РЕГИОНЕ В ПРОШЛОМ

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    Наиболее разрушительным за последние десятилетия в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесло жизни почти 900 человек.

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