Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 18 тысяч человек

По состоянию на полдень 9 февраля, Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтверждает гибель в этой стране около 14400 человек в результате серии землетрясений, происшедших за последние три дня. Почти 64000 получили ранения и травмы. Обрушились около 10000 зданий. Тысячи людей были спасены из-под завалов. В десяти провинциях зафиксированы сильные разрушения.

Власти Сирии заявляют о более 1500 погибших и тысячах пострадавших в результате серии землетрясений, которые ощущались на севере страны. Но мониторинговая группа SOHR заявляет о примерно 3600 погибших (учитываются также жертвы на территориях, не контролируемых режимом Башара Асада) и свыше 4000 раненых и травмированных.

adv_11 incontent_1

Таким образом, в общей сложности в Турции и Сирии жертвами землетрясений, происшедших 6-9 февраля 2023 года, стали около 18000 человек.

adv_12 m_ar_1

Ведутся поисково-спасательные работы, которые затруднены тем, что подземные толчки не прекращаются. Очевидно, число жертв землетрясений в Сирии и Турции возрастет.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, итоговое число жертв землетрясений в Турции и Сирии в феврале 2023 года может составить 20 тысяч и более.

adv_13 incontent_2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.

adv_14 m_ar_2

Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж

Землетрясение 6-7 февраля ощущалось также в Ливане, Иордании, Ираке, Армении, Греции и Израиле.

adv_15 incontent_3

Для оказания помощи пострадавшим и проведения спасательных работ в Турцию и Сирию направлены миссии из Греции, Испании, Пакистана, Ливана, Израиля, России, Южной Кореи, Франции, Катара и других стран. Десятки государств и международных организаций заявили о готовности оказать помощь.

adv_16 m_ar_3

СЕРИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 6-7.02.2023

6 февраля на юге Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от Газиантепа, население которого составляет около 1,7 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

adv_17 incontent_4

После первого мощного землетрясения последовали десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,7. Причем подземные толчки ощущались не только на юге, но также в центре и на востоке Турции.

adv_18 m_ar_4

Около полудня (в 12:25 по времени Израиля) 6 февраля, в центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр подземных толчков находился в 59 километрах от Кахраманмараса. Очаг залегал на глубине 10 километров. Через 12 минут там же был зафиксирован повторный подземный толчок магнитудой 6,0.

После 14:00 (по израильскому времени) в центральной Турции произошло еще одно сильное землетрясение – магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 67 километрах от Кахраманмараса. Очаг залегал на глубине 5 километров.

adv_19 incontent_5

В течение первых суток после мощного землетрясения почти по всей территории Турции были зафиксированы сотни подземных толчков.

adv_20 m_ar_5

ПОСЛЕДСТВИЯ

Сообщается об обрушении тысяч домов в турецких провинциях Диярбакыр, Османийя, Кахраманмараш и Малатья, в частности в городе Шанлыурфа, а также в сирийском городе Алеппо.

В Газиантепе обрушилась историческая крепость.

adv_21 m_ar_6

Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы.

Разрушены дороги на юге Турции. Повреждены тысячи автомобилей.

Миллионы турок и сирийцев лишились жилья.

adv_22 m_ar_7

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В РЕГИОНЕ В ПРОШЛОМ

По оценке властей Турции, нынешнее землетрясение самое разрушительное с 27 декабря 1939 года, когда погибли около 33 тысяч человек.

Наиболее разрушительным за последние десятилетия в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесло жизни почти 900 человек.