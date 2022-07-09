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    Ближний Восток

    МАГАТЭ: Иран увеличил темпы обогащения урана

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    МАГАТЭ: Иран увеличил темпы обогащения урана
    IRIB via AP

    В субботу, 9 июля, агентство Reuters опубликовал сведения, содержащиеся в отчете о развитии ядерной программы Ирана, переданном ряду государств Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

    В отчете говорится, что Иран еще больше увеличил темпы обогащения урана за счет использования новых центрифуг на подземном предприятии в Фордо.

    Согласно этому документу, Тегеран уведомил МАГАТЭ, что с 7 июля начал подачу UF6 (газообразный гексафторид урана) с обогащением до 5% по U‑235 в каскаде из 166 центрифуг IR-6 с модифицированными подколлекторами. Цель: обогащение до 20% по U‑235.

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    9 июля МАГАТЭ подтвердило эти сведения.

    Ранее страны Запада высказывали озабоченность по поводу работ по обогащению урана на заводе в Фордо.

    МАГАТЭ отмечает, что на других предприятиях Иран уже обогащает уран до 60%, но все еще, по всей видимости, не располагает оружейным ураном (с содержанием U235 около 90%).

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