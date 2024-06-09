Опрос палестинцев: война усилит ХАМАС и ускорит нормализацию

Агентство Maan публикует результаты опроса, проведенного палестинской неправительственной организацией "Иерусалимский центр СМИ и коммуникаций" при поддержке германского Фонда Фридриха Эберта. Опрос проводился в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, но не в секторе Газы.

39% опрошенных считают, что нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года отвечает национальным интересам палестинцев. 30% считает, что оно нанесло урон этим интересам, 23% убеждены, что не одно и не другое.

Лишь 6% опрошенных считают, что победу в этой войне одержит Израиль, 41% – что победит ХАМАС, 34% убеждены, что не победит ни одна из сторон.

38% убеждены, что война придаст дополнительный импульс нормализации отношений между Израилем и арабским миром, 26% считают, что война подорвет нормализацию, 30% – что война не повлияет на нормализацию.

55% респондентов считают, что война приведет к росту популярности ХАМАСа среди палестинцев,

27% – что она не отразится на популярности группировки. Лишь 13% считают, что популярность ХАМАСа снизится.

75% опрошенных убеждены, что Иран и его союзники вмешаются, чтобы оказать помощь жителям сектора Газы. 18% считают, что они не станут этого делать.

44% участников опроса полагают, что наиболее эффективным методом достижения национальных чаяний и создания палестинского государства являются переговоры, 41% считают таковым вооруженную борьбу. 14% не отдают предпочтение какому-либо из путей.

32% жителей палестинских территорий называют себя сторонниками принципа двух государств. 25% выступают за создание одного двунационального государства, 31% считают, что палестинское государство должно быть создано на всей территории "исторической Палестины" – между Средиземным морем и Иорданом.