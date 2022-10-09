СМИ: сирийские "Силы Тигра" понесли первые потери в Украине, их командир может сместить Асада

Сотни сирийских военнослужащих из состава так называемых "Сил Тигра" (25-й дивизии специального назначения армии Асада), которыми командует полковник Сухель аль-Хасан, были направлены в зону боевых действий в Украину.

На минувшей неделе поступили сообщения о первых потерях: пятеро бойцов "Сил Тигра" были убиты 2 октября в ходе боевых действий на Херсонском фронте, сообщает израильский сайт Nziv.

При этом то же издание отмечает, что власти РФ стремятся возвысить полковника Сухеля аль-Хасана, несмотря на сопротивление клана Башара Асада. Nziv пишет, что клан Асада, в частности генерал Маэр Асад (брат президента Башара Асада), пытался уменьшить влияние командира "тигров" или, возможно, даже устранить его. Однако российские власти дали понять, что подобные действия будут иметь губительные последствия для клана Асада.

adv_11 m_ar_1

На прошедших недавно российско-сирийских учениях Маэр Асад, командующий 4-й дивизией армии Сирии, был вынужден наблюдать за действиями "Сил Тигра", причем Сухель аль-Хасан в это время находился на полигоне и непосредственно руководил сирийскими военными.

В клане Асада опасаются, что российские власти могут передать власть в Сирии Сухелю аль-Хасану, говорится в публикации. Это может быть платой за лояльность и непосредственное участие "Сил Тигра" в войне против Украины.