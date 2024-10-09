Минздрав Ливана: с начала войны погибли более 2 тысяч человек и более 10 тысяч были ранены

Центр по чрезвычайным ситуациям при министерстве здравоохранения Ливана опубликовал вечером 8 октября обновленные данные по погибшим и раненным с начала активных боевых действий.

По данным минздрава, которые приводит ливанское издание "Эль-Нашра", за указанный период были убиты 2119 человек и более 10 тысяч были ранены.

Только 7 октября в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Набатии, долине Бекаа, в горных районах Ливана и на юге страны погибли 36 человек, и 150 были ранены.