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Ближний Восток

Минздрав Ливана: с начала войны погибли более 2 тысяч человек и более 10 тысяч были ранены

время публикации: 09 октября 2024 г., 00:35 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 00:35
Минздрав Ливана: с начала войны погибли более 2 тысяч человек и более 10 тысяч были ранены
AP Photo/Hassan Ammar

Центр по чрезвычайным ситуациям при министерстве здравоохранения Ливана опубликовал вечером 8 октября обновленные данные по погибшим и раненным с начала активных боевых действий.

По данным минздрава, которые приводит ливанское издание "Эль-Нашра", за указанный период были убиты 2119 человек и более 10 тысяч были ранены.

Только 7 октября в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Набатии, долине Бекаа, в горных районах Ливана и на юге страны погибли 36 человек, и 150 были ранены.

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