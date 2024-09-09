Фолькер Тюрк: "Главное – это положить конец войне в Газе"

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил на открытии сессии Совета ООН по правам человека. Он заявил, что наивысший приоритет – положить конец войне в секторе Газы, а также обвинил Израиль в нарушении международного права на палестинских территориях.

"Окончание этой войны и предотвращение войны региональной – это немедленный приоритет. Государства не могут оставить без ответа наглое попрание международного права, в том числе – обязательных к выполнению резолюций Совета Безопасности ООН и решений Международного суда справедливости", – заявил он.

Международный чиновник также констатировал, что мирное население Украины оказалось в кругу террора из-за непрекращающихся российских атак. Отметил он и ситуацию на занятых Украиной территориях Курской области. Тюрк напомнил о ситуации в Судане и росте количества казненных в Саудовской Аравии.

"Во многих регионах мира мы наблюдаем одну и ту же динамику: стремление к консолидации силы в ущерб правам человека", – сказал представитель ООН.