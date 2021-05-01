Церемония освящения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: Ариэль Шалит, Одед Балильти (AP), Оливье Фитусси (Flash90), Дмитрий Брикман

В субботу, 1 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония освящения Благодатного огня.

Церемония проводилась при ограниченном доступе паломников. С утра в храме находились лишь священники, представляющие различные христианские конфессии и небольшая группа фотожурналистов и операторов. Однако к главному моменту церемонии храм был заполнен людьми.