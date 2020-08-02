"Рекордная" акция протеста против Нетаниягу в разных районах Израиля. Фоторепортаж
Фото: Flash90, Getty Images, пресс-служба полиции
Вечером в субботу, 1 августа, в Иерусалиме, Тель-Авиве, Кейсарии и некоторых других населенных пунктах Израиля прошли митинги протеста против правительства, премьер-министра Биньямина Нетаниягу и проводимой им политики.
Перед резиденцией главы правительства собрались тысячи людей. Организаторы заявляли о не менее 30 тысяч участников, полиция и СМИ сообщали о 15 тысячах. Так или иначе, речь идет о самой массовой акции протеста противников Нетаниягу за последние месяцы.
Участники митинга поднимали черные и израильские флаги. Они держали плакаты с надписями: "Есть только один виновный", "Иди в тюрьму", "Отпусти народ мой".
В связи с демонстрацией, было блокировано движение по улицам, прилегающим к резиденции главы правительства. На место демонстрации прибыл исполняющий обязанности генерального инспектора полиции генерал-майор Моти Коэн.
Ранее возле дома Нетаниягу в Кейсарии состоялась демонстрация протеста, в которой приняли участие более тысячи человек. Эта демонстрация также проходила с требованиями отставки главы правительства.
В парке Чарльз Клор в Тель-Авиве собрались примерно 300 человек и протестовали против экономической политики правительства на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
По утверждению представителей организации "Черные флаги", десятки тысяч людей принимали участие в митингах протеста, состоявшихся в 300 точках по всей территории Израиля. Большинство митингов проходило на мостах.
В общей сложности были задержаны десятки нарушителей порядка.
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