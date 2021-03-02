Михаилу Горбачеву – 90. Фотогалерея

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Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края в семье крестьянина. Свою трудовую деятельность начал вскоре после войны в возрасте 15 лет – работал механизатором машинно-тракторной станции. Окончил юридический факультет Московского государственного университета в 1955 году, а в 1967 году – Ставропольский сельскохозяйственный институт, получив специальность ученого агронома-экономиста.

С 1955 года Горбачев – на комсомольской и партийной работе: был первым секретарем Ставропольского горкома ВЛКСМ, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, вторым и первым секретарем крайкома комсомола, парторгом Ставропольского территориально-производственного колхозно-совхозного управления, заведующим отделом партийных органов крайкома КПСС.

С сентября 1966 года – первый секретарь Ставропольского горкома КПСС, с августа 1968 года работал вторым секретарем, а в апреле 1970-го был избран первым секретарем Ставропольского крайкома партии.

Член ЦК КПСС с 1971 года. В 1978 году избран секретарем ЦК КПСС, а в 1979 – кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС.

В октябре 1980 года пленумом ЦК был переведен из кандидатов в члены политбюро ЦК КПСС. Придя в политбюро в последние годы жизни Брежнева, Горбачев влился в группу реформаторски настроенных политиков, которая складывалась в партийном руководстве вокруг Андропова. В декабре 1984 года на совещании в ЦК КПСС выступил с докладом "Живое творчество народа", который считался своего рода прелюдией перестройки и содержал основные ее тезисы.

После смерти Черненко Михаил Горбачев 11 марта 1985 года был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, переизбран генсеком 6 марта 1986 года. 1 октября 1988 года избран председателем президиума Верховного Совета СССР, с 25 мая 1989 года – председатель Верховного Совета СССР.

15 марта 1990 года на третьем внеочередном съезда народных депутатов избран президентом СССР – первым и последним в истории Советского Союза. В июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС переизбран на пост генерального секретаря ЦК партии.

Провозглашенный Горбачевым курс на гласность привел, в частности, к принятию Закона о печати, упразднившего государственную цензуру. Президент СССР вернул из политической ссылки академика Андрея Сахарова. Начался процесс возвращения советского гражданства лишенным его и высланным диссидентам. Была развернута кампания реабилитации жертв политических репрессий. "Отказники" получили возможность уехать из СССР, начался массовый выезд евреев в Израиль.

В октябре 1990 года президент СССР получил от Верховного Совета дополнительные полномочия для реализации программы "Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике", предусматривавшей создание "регулируемых рыночных отношений". В апреле 1991 года Горбачевым были подписаны соглашения с руководителями 10 союзных республик о совместной подготовке проекта нового Союзного договора, призванного сохранить Советский Союз. Подписание договора было назначено на 20 августа.

После форосских событий Горбачев продолжил работу над созданием Союзного договора. 8 декабря представители РСФСР, Украины и Белоруссии подписали декларацию о создании Содружества Независимых Государств и констатировали распад Советского Союза. 11 республик подписали протокол, формально учредивший СНГ.

С прекращением существования СССР как государственного образования. Горбачев 25 декабря 1991 года объявил о своей отставке с поста Президента и подписал Указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием Президенту России Ельцину. После заявления Горбачева об отставке 25 декабря в Кремле был спущен красный государственный флаг СССР и поднят флаг РСФСР. Первый и последний Президент СССР навсегда покинул Кремль. Своим последним Указом бывший Президент Советского Союза создал на базе бывших исследовательских институтов при ЦК КПСС Международный фонд социально-экономических и политологических исследований, получивший обиходное название "Фонд Горбачева", который и возглавил в качестве президента в январе 1992 года.

Он автор книг "Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира", "Жизнь и реформы"; выступает в печати и с лекциями во многих странах мира. Увлекается театром, кино, музыкой.