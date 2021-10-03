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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи3 октября 2021 г., 13:10

Акции протеста противников правил "зеленого стандарта". Фоторепортаж

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Фото: Flash90, Associated Press

В воскресенье, 3 октября, противники принуждения к вакцинации и карантинных мер проводят акции протеста, приуроченные к дате введения новых правил "зеленого стандарта".

Организаторы акций призвали своих сторонников не выходить на работу 3 октября, а принимать участие в демонстрациях протеста. Они объявляли, что планируют организовать колонны автомобилей, которые будут двигаться на невысокой скорости по шоссе, практически блокируя движение на шоссе №1 в районе аэропорта Бен Гурион, Прибрежного шоссе, шоссе №4 и магистралей возле Иерусалима, Раананы (города, где живет премьер-министр Нафтали Беннет) и других крупных городов.

В течение последних недель противниками политики правительства по борьбе с эпидемией коронавируса проводились массовые манифестации и пикеты во многих городах страны.

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