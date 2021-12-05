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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи5 декабря 2021 г., 07:09

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Мертвом море. Фотосессия за неделю до финала

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Фото: Mahmoud Illean/AP Photo и Olivier Fitoussi/Flash90

В субботу, 4 декабря, организаторы конкурса "Мисс Вселенная 2021" устроили фотосессию на побережье Мертвого моря. Победительницы национальных конкурсов красоты и обладательница титула "Мисс Вселенная 2020" Андреа Меса позировали перед камерами. Но "королева", в отличие от конкурсанток, воздержалась от забав с целебной грязью.

Напомним, что финал конкурса "Мисс Вселенная 2021" состоится в Эйлате 12 декабря.

Израиль в первый раз принимает на своей территории конкурс "Мисс Вселенная". Власти не отказались от проведения конкурса, несмотря на то, что въезд в страну для иностранных туристов был закрыт на фоне выявление нового опасного штамма коронавируса.

Финал конкурса будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Ожидается, что за ним будут наблюдать около 600 миллионов зрителей.

Для проведения конкурса построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии. Это сооружение высотой 16,5 метров вместит более 70 тонн оборудования, оно рассчитано примерно на 5 тысяч зрителей.

Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" представляет 22-летняя Ноа Кохба.


Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Мертвом море. Фотосессия за неделю до финала Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Мертвом море. Фотосессия за неделю до финала "Мисс Вселенная 2020" Андреа Меса Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Мертвом море. Фотосессия за неделю до финала Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Мертвом море. Фотосессия за неделю до финала Участницы конкурса "Мисс Вселенная" на Мертвом море. Фотосессия за неделю до финала
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