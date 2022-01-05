Массовые волнения в Казахстане: столкновения, пожары, погромы. Фоторепортаж
Фото: Associated Press
Резкое повышение цен на газ в Казахстане привело к массовым протестам и столкновениям. Уже в первый день волнений пострадали сотни людей, множество участников протеста были задержаны.
В ряде регионов было введено чрезвычайное положение, правительство ушло в отставку.
5 января протесты продолжились. В Алма-Ате они переросли в погромы, было взято штурмом здание городской администрации, были подожжены здание прокуратуры и резиденция президента. Сообщается о разгроме офиса международной телерадиокомпании "Мир".
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о погибших в ходе массовых волнений в стране. Число жертв уточняется.
По всему Казахстану отключен интернет. Доступ к информационным источникам затруднен.
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