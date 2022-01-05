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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи5 января 2022 г., 15:20

Массовые волнения в Казахстане: столкновения, пожары, погромы. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press

Резкое повышение цен на газ в Казахстане привело к массовым протестам и столкновениям. Уже в первый день волнений пострадали сотни людей, множество участников протеста были задержаны.

В ряде регионов было введено чрезвычайное положение, правительство ушло в отставку.

5 января протесты продолжились. В Алма-Ате они переросли в погромы, было взято штурмом здание городской администрации, были подожжены здание прокуратуры и резиденция президента. Сообщается о разгроме офиса международной телерадиокомпании "Мир".

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о погибших в ходе массовых волнений в стране. Число жертв уточняется.

По всему Казахстану отключен интернет. Доступ к информационным источникам затруднен.

Алма-Ата, 5 января Алма-Ата, 5 января Алма-Ата, 5 января Алма-Ата, 5 января Алма-Ата, 5 января Алма-Ата, 5 января
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