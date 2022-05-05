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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи5 мая 2022 г., 10:03

Воздушный парад Дня независимости Израиля. Фоторепортаж

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Фото: пресс-служба ЦАХАЛа, агентства

В четверг, 5 мая, в 74-й День независимости Израиля, над десятками населенных пунктов от Галилейского выступа на севере до Эйлата на юге, проходит традиционный военно-воздушный парад. Впервые самолеты во время воздушного парада пролетают над Хевроном.

В небо подняты боевые самолеты F-35i ("Адир"), F-15 ("Баз"), F-16i ("Суфа), F-16 ("Барак"), M346i ("Лави"), три вида военно-транспортных вертолетов, пять видов военно-транспортных самолетов, а также вертолеты полиции Израиля и самолеты пожарной эскадрильи.

Также можно наблюдать выступления аэробатической группы ВВС ЦАХАЛа.

Фоторепортаж дополняется

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