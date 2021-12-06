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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи6 декабря 2021 г., 17:51

Извержение вулкана Семеру. Фоторепортаж из Индонезии

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Фото: Associated Press

4 декабря началось крупное извержение вулкана Семеру, расположенного на индонезийском острове Ява. Пятнадцать человек погибли, по меньшей мере 56 получили ранения, а 27 человек числятся пропавшими без вести.

В регионе Маланг от пеплопада пострадали восемь деревень и два пригорода в округе Лумаджанг. Разрушение под тяжестью пепла моста Гладак Перак отрезало несколько деревень в этом районе.

5 декабря вулканический пепел выпал в Лумаджанге, что вынудило многих жителей и сотрудников гуманитарных организаций бежать. Почти 3 тысячи построек, включая мосты и культовые сооружения, повреждены. По крайней мере 11 деревень в Лумаджанге полностью погребены под слоем вулканического пепла.

К воскресенью, 5 декабря, пострадали не менее 5205 человек, из них 1707 жителей Лумаджанга были вынуждены покинуть свои дома. 

Семеру - самый высокий вулкан на острове Ява. Он находится в состоянии почти постоянного извержения с 1967 года по настоящее время. Тем не менее, окрестности вулкана – одно из самых популярных мест для пеших прогулок в Индонезии.

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