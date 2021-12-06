15 лет со дня убийства Таир Рады: судьи и Задоров на месте преступления. Фоторепортаж

Фото: David Cohen/Flash90

В понедельник, 6 декабря, судьи Ашер Кула, Дани Царфати и Тамар Нисим-Шай – трое судей окружного суда Нацерета, где продолжается повторный процесс над Романом Задоровым, обвиняемым в убийстве 13-летней Таир Рады, посетили школу "Нофей Голан", где ровно 15 лет назад было совершено это преступление.

Судьи осмотрели место преступления. Они побывали в беседке, которую Таир покинула незадолго до гибели, в туалете для девочек, где было совершено убийство, в туалете для мальчиков, где, судя по первоначальным показаниям Задорова, он смывал кровь с ножа, в учительской, где Задорова видели пьющим кофе вскоре после того, как была убита Рада.

Адвокат Яром Галеви, защитник Задорова, продемонстрировал судьям собственную версию реконструкции событий, настаивая на невиновности своего подзащитного.

Присутствовала на школьной территории в этот день и Илана Рада, 15 лет назад потерявшая свою дочь.

Сам Роман Задоров держался уверенно, подчеркивая, что на него никакого давления сейчас не оказывается.

Журналисты не были допущены в школу, пока там находились судьи.

Начавшийся семь недель назад повторный процесс над Романом Задоровым выявил факты, которые ранее не упоминались. И позиции защиты пошатнулись.

Так, например, в ходе показаний доктора Эрана Герцога, который 15 лет назад был дежурным врачом службы "Маген Давид Адом", написавшим заключение о смерти Таир Рады, было заявлено, что кровь шла из тела девочки еще "много часов" после убийства. Эти показания врача, который не свидетельствовал на первом процессе, отвергают один из аргументов защиты Задорова, которые, ссылаясь на мнение эксперта, утверждали, что следы в крови на месте преступления могли остаться только сразу после убийства, так как вскоре после гибели у девочки должна была перестать идти кровь. Согласно утверждению защиты, след каблука, не совпадавший с размером ноги Задорова, мог оставить только убийца. При этом во время показаний Эрана Герцога выяснилось, что в туалете, где было совершено убийство, во время осмотра тела погибшей находилась жена доктора.

О том, что кровь продолжала течь во время осмотра тела, сообщил и один из завхозов школы Ицхак Менаше.

Только на повторном процессе были установлены личности работников добровольческой организации ЗАКА, которые эвакуировали тело погибшей девочки. Их показания также могут быть существенными.

В ходе повторных судебных слушаний майор полиции Шмуэль Пьямента, отвечавший за работу криминалистов передвижной лаборатории на месте убийства Таир Рады, заявил, что пятно крови, обнаруженное в верхней части перегородки кабинки, в которой было найдено тело девочки, было больше похоже на отпечаток руки, чем на след от обуви.

Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве. Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".