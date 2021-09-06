Актер Жан-Поль Бельмондо, 1933-2021. Фотогалерея
Фото: Associated Press
6 сентября ушел из жизни легендарный французской актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. О причине смерти его друзья говорят: "Он просто очень устал".
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