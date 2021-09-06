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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи6 сентября 2021 г., 18:00

Актер Жан-Поль Бельмондо, 1933-2021. Фотогалерея

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press

6 сентября ушел из жизни легендарный французской актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. О причине смерти его друзья говорят: "Он просто очень устал".

Актер Жан-Поль Бельмондо С актрисой Лаурой Антонелли, 1974 год 1987 год С актрисой Николой Кальфан, 1972 год С Аленом Делоном, 2017 год Актер Жан-Поль Бельмондо, 1988 год
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