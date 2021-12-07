"Мисс Вселенная 2021": фотогалерея портретов участниц

Фото: Miss Universe

Менее недели осталось до финала международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", который впервые проходит в Израиле.

Организаторы конкурса представили полную галерею портретов участниц.

Власти Израиля не отказались от проведения конкурса, несмотря на то, что въезд в страну для иностранных туристов был закрыт на фоне выявление нового опасного штамма коронавируса.

Финал "Мисс Вселенная 2021" состоится в Эйлате 12 декабря. Он будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Ожидается, что за ним будут наблюдать около 600 миллионов зрителей.

Для проведения конкурса построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии. Это сооружение высотой 16,5 метров вместит более 70 тонн оборудования, оно рассчитано примерно на 5 тысяч зрителей.

Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" представляет 22-летняя Ноа Кохба.