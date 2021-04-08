День Катастрофы и героизма в Израиле. Фоторепортаж

Фото: Flash90, Associated Press, GPO

26 нисана 5781 года по еврейскому календарю, 7-8 апреля 2021 года, Израиль отмечает День Катастрофы и героизма, установленный в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны.

Траурные мероприятия в нынешнем году посвящены 80-летию с начала систематического уничтожения евреев, последовавшего после вторжения германской армии в СССР 22 июня 1941 года – еще до того, как на Ванзейской конференции было утверждено решение об "окончательном решении еврейского вопроса".

7 апреля основная церемония прошла на площади Варшавского гетто мемориального центра Яд ва-Шем в Иерусалиме. 8 апреля, вскоре после траурной двухминутной сирены в Кнессете началась церемония "У каждого человека есть имя".

Днем состоится "Марш жизни", который в нынешнем году пройдет в виртуальном формате (из-за карантинных мер).

День памяти завершат церемония в мемориальном центре киббуца Лохамей а-Гетаот и митинг молодежных движений в Яд ва-Шем.